Bereits am Freitag ist ein 65-jähriger Radfahrer gegen 11.45 Uhr bei einem Unfall in der Winzinger Straße leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, übersah ein 21-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen den vor ihm fahrenden Radfahrer und touchierte ihn. Der 65-Jährige stürzte und zog sich Schürfwunden an Hand, Knie, Schulter und Kopf zu. Er wurde ärztlich betreut. Laut Polizei trug er keinen Schutzhelm.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Samstag: Eine 79-jährige Autofahrerin wollte gegen 19.30 Uhr von einem Grundstück in die Adolf-Kolping-Straße fahren. Dabei übersah sie eine von rechts kommende 42-jährige Radfahrerin, die ordnungsgemäß auf dem Radweg unterwegs war. Bei dem Sturz sprang der 42-Jährigen eine Kniescheibe heraus. Ein zufällig vor Ort anwesender Arzt renkte die Kniescheibe wieder ein. Die Frau kam ins Krankenhaus.