Mächtig viel Spaß hatten die Studentin Janina Klein und Metzgermeister Frank Neumaier bei den Dreharbeiten zur Fernsehsendung „Das perfekte Dinner“, die vergangene Woche ausgestrahlt wurde. Doch lief nicht alles rund.

In der VOX-Sendung „Das Perfekte Dinner“ kochten vergangene Woche fünf Pfälzer um die Wette. Frank Neumaier und Janina Klein aus Neustadt belegten die Plätze drei und vier. Der Metzgermeister und Fleischsommelier servierte seinen Gästen Kastaniensüppchen und Tartar vom Rinderfilet, verschiedene Fleischsorten vom Grill mit Katoffel-Erbsen-Creme und als Nachtisch ein Schokoladenmandelküchlein mit Beerencreme. Die 22-jährige Studentin kredenzte Lachstatar, Rinderfilet mit Kartoffel-Sellerie-Stampf und zum Schluss eine Schokoladentarte mit Karamellsoße.

Abgesehen von einer Tarte mit „Hügellandschaft“ und einem Brotteig mit der Konsistenz einer Mousse au Chocolat sowie anderen Kleinigkeiten lief das Meiste rund, sagt Klein rückblickend. Sie habe vier „richtig coole Menschen“ kennnengelernt. „Immer wenn die Kamera ausging, sind wir ins Pfälzische gewechselt und haben uns schlapp gelacht“, so die Studentin.

Reaktionen schwer zu verdauen

Auch für Neumaier stand der Spaß an erster Stelle. „Wir haben uns alle super gut verstanden, es war eine spannende und interessante Woche“, resümiert der 51-Jährige. Herausfordernd sei der lange Drehtag gewesen. „Ich habe in der Drehwoche regulär gearbeitet und war jeden Tag von 6 Uhr morgens bis nachts um 1 Uhr auf den Beinen“, erklärt der Metzgermeister. Klein hat den Drehtag ebenso als anstrengend empfunden, auch wenn am Ende nur ein Bruchteil gesendet wurde. „Die Folgen wirkten teilweise unterschiedlich zu dem, was ich erlebt habe“, sagt sie. Der Sender habe sich die spannendsten Szenen rausgepickt, und so sei ein anderer Eindruck vom Abend entstanden, als er wirklich gewesen sei: „In einer Folge dominierte Schweigen am Tisch, dabei haben wir an jenem Abend total viel gelacht und uns unterhalten.“

Schwer zu verdauen seien für Klein die Reaktionen in den sozialen Medien. „Es tut weh zu lesen, wie Leute die Sendung kommentieren und es weniger um das Thema geht als sich an meiner Person abzuarbeiten.“ Da fehle ihr noch die nötige dicke Haut und mehr Gelassenheit. Neumaier möchte sich mit Facebook und Co. erst mal gar nicht auseinandersezten. „Nächste Woche ist das alles wieder vergessen. Was soll’s!“

Acht Mal angeschaut

Noch bevor die Folge mit der Studentin ausgestrahlt wurde, schaute Klein sich ihren Dinnerabend vorab im Internet an. „Ich habe die Folge tatsächlich sieben mal mit meinem Freund angeschaut und dann noch mal im Fernsehen.“ Anders Neumaier, der sich „seine“ Folge erstmals im Fernsehen angesehen hatte. „Meine Familie und Freunde, die mir unmittelbar nach der Sendung unzählige Whatsapp-Nachrichten geschickt haben, fanden, dass ich so rüber kam, wie sie mich kennen“, sagt der Fleischsommelier. Auch Klein hat viele positive Reaktionen bekommen. „Sie waren stolz auf mich, dass ich mich für die Sendung nicht verstellt habe.“ Sie sei sich selbst treu und genauso wuselig und hibbelig geblieben, wie sie sei.

Die Bewertungen der Kandidaten haben die beiden größtenteils als fair empfunden. Jedoch war Klein, die als Erstes an der Reihe war, am Ende schon etwas enttäuscht. „Ich hatte mir 30 Punkte zum Ziel gesetzt. Als es dann nur 29 wurden, war ich schon geknickt“, so die ehrenamtliche Feuerwehrfrau. „Ich muss zugeben, dass es schwierig war, Janina zu beurteilen“, erklärt Neumaier, „da sie die Woche eröffnete und man noch keine Vergleiche ziehen konnte.“ Letztlich müsse er sagen, seien die Punkte nicht fair gewesen.

Traum wird wahr

Mit der Teilnahme beim „Perfekten Dinner“ ist für Klein ein lang gehegter Traum wahr geworden. Ihre Eltern hätten ihr immer gesagt, dass sie das durchaus tun könne, aber bitte erst, wenn sie ihre eigene Wohnung habe. Gesagt getan, vor drei Jahren – kurz nach dem Auszug aus dem Elternhaus – schickte Klein ihre Bewerbung an den Fernsehsender. Vergangenen Oktober kam die Zusage.

Neumaier hingegen weiß bis heute nicht, wie er zu der Sendung kam. Vor drei Jahren habe ihn der Fernsehsender schon mal angefragt, da klappte es terminlich nicht. Im Oktober erhielt der Metzgermeister noch mal das Angebot und sagte spontan zu. „Warum nicht, dachte ich mir, das macht bestimmt Spaß.“

Für ein zweites Mal wären beide zu haben. „Schon deswegen, weil ich weiß, dass ich es das nächste Mal besser machen könnte“, erklärt Neumaier. Das zu wenig gewürzte Tatar und das Fleisch, das noch besser zuzubereiten sei, kratzten ihn am Ego. In Kontakt bleiben die beiden Neustadter auf jeden Fall. Und wer weiß, sagt Klein, wer einmal auf ihrer Hochzeit kochen wird ...