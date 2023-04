Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es tut sich was in der Neustadter Innenstadt: Gestern feierten zwei Läden Neu- beziehungsweise Wiedereröffnung. Im Modehaus Stahler gibt es nun auch Kindermode, und das Sport Corner hat neue Inhaber. Beide Geschäfte wollen an einem Strang ziehen.

Bereits im Juni hatten Silvia und Wolfgang Dumont angekündigt, sich in den Ruhestand zurückzuziehen und einen Nachfolger gefunden zu haben.