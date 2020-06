Bis Freitagmittag wurden zwei neuen Corona-Infektionen im Landkreis Bad Dürkheim registriert. Damit stieg die Fallzahl auf 328, während sie in Neustadt (106) und im Kreis Südliche Weinstraße (151) unverändert blieb im Vergleich zum Donnerstag. Kinder oder Personal der geschlossenen Karl-Sieder-Tagesstätte in Haßloch gehören laut Kreisverwaltung nicht zu den neuen Fällen. Mitarbeiter und Kinder sind zwischenzeitlich getestet worden, bei allen fiel der Test negativ aus. Die Kita ist geschlossen, weil eine Erzieherin sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Sie wohnt allerdings nicht im Landkreis Bad Dürkheim oder Neustadt, wird in deren Statistiken also nicht mitgezählt.