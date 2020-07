In Neustadt sind zwei neue Corona-Fälle registriert worden. Wie das Gesundheitsamt Bad Dürkheim am Freitag mitteilt, gibt es in der Stadt nun sechs Corona-Infizierte. Im Landkreis Bad Dürkheim, das neben der Stadt Neustadt ebenfalls im Zuständigkeitsbereich der Behörde liegt, bleibt die Situation dagegen unverändert. Seit Ausbruch der Pandemie sind Stand Freitagvormittag im Landkreis Bad Dürkheim 329 Corona-Fälle und in der Stadt Neustadt 113 aufgenommen worden. 317 Personen sind im Kreisgebiet wieder genesen, in Neustadt haben 105 Personen die Infektion überstanden. Bislang sind zwölf Personen aus dem Landkreis und zwei aus Neustadt in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.