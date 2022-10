Zwei Motorradfahrer sind am Sonntag bei einem Unfall auf der B39 zwischen Weidenthal und Neidenfels schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 25-Jähriger aus Landau gegen 14.15 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Neidenfels unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn rutschte. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 17-jährigen Leichtkraftradfahrer aus Böhl-Iggelheim. Beide wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei besteht aber keine Lebensgefahr. Die Fahrbahn musste für etwa eine Dreiviertelstunde halbseitig gesperrt werden. Die Feuerwehren aus dem Tal waren mit etwa 25 Einsatzkräften vor Ort. Weiter waren zwei Rettungswagen, der Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.