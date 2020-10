Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag sind auf der Kreuzung Flugplatzstraße/ In den Obergärten/ Schildweg zwei Menschen, darunter eine schwangere Frau, leicht verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr mit. Die Polizei berichtet auf Nachfrage, dass eine Renault-Fahrerin, die aus der Straße In den Obergärten kam, die Vorfahrt einer Fiat-Fahrerin missachtete, die auf der Flugplatzstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Wehrleute waren nach eigenen Angaben zunächst davon ausgegangen, dass Menschen in den Autos eingeklemmt seien, was sich aber nicht bestätigte. Zwei der drei Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt. Im Einsatz waren 29 Feuerwehrleute, Notarzt, Rettungsdienst und Polizei.