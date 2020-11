Zwei Autofahrerinnen sind am Mittwochnachmittag bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Weinbergstraße/Haltweg/Walter-Bruch-Straße in Neustadt leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 38-Jährige von der Weinbergstraße kommend über die Kreuzung in den Haltweg, eine 58-Jährige, die aus südlicher Richtung kam, fuhr ebenfalls in die Kreuzung, dann krachte es. Wie es zum Zusammenstoß kommen konnte, muss die Polizei noch klären. Denn beide Frauen machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Beide Fahrerinnen klagten zudem über Schmerzen in der Halswirbelsäule. Der Schaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.