Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Haßlocher Rosenstraße sind zwei Frauen leicht verletzt worden und ist ein hoher Sachschaden entstanden. Nach Angaben der Polizei hatte eine 29-jährige Autofahrerin aus Rottenburg am Neckar gegen 8.45 Uhr an der Einmündung Neumühlweg die Vorfahrt einer 55-jährigen Haßlocherin missachtet. Beim Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Ihre Autos wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 17.000 Euro.