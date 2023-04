In regelmäßigen Abständen sind regionale Bands im Jugend- und Kulturhaus Blaubär zu Gast. Ende April stehen nun zwei Konzerte auf dem Programm.

An zwei aufeinanderfolgenden Samstagen werden unterschiedliche Genres bedient. Am Samstag, 22. April, stehen vier Bands aus dem Bereich Hardcore und Metalcore auf der Bühne im Blaubär. Anlass ist die Veröffentlichung des neuen Albums „Heavy Germany“ der in Haßloch beheimateten Hardcore-Band Dagger in Hand. Mit von der Partie sind I cut out your Name (Metalcore aus der Schweiz), Selfisch Hate (Hardcore aus Freiburg) und Killing your Idols (Metalcore aus Frankenthal). Die vier Bands stehen nicht zum ersten Mal gemeinsam an einem Abend auf der Bühne. Karten gibt es für zehn Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 18 Uhr.

Eine Woche später, 29. April, ist Southbound Rebellion zu Gast. Die Band hat sich 2017 gegründet und steht nach eigenen Angaben für ehrlichen Southern Rock mit fetten Gitarren, groovenden Drums und Lyrics über den einfachen Mann aus den Südstaaten Amerikas. Sie spielen Musik von Johnny Cash, 38 Special, Eagles, ZZ Top bis hin zu Blake Shelton. Karten für acht Euro gibt es an der Abendkasse. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.