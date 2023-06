Gleich zwei Kindertagesstätten sollen bis 2027 in Haßloch gebaut werden. Während die beiden Projekte derzeit vorbereitet werden, mussten wegen eines Schadens in einer bestehenden Kita schnelle Lösungen gefunden werden.

Die Gemeinde Haßloch plant den Neubau zweier Kindertagesstätten in der Trifelsstraße und im Neubaugebiet „Südlich der Rosenstraße“ in der Müller-Thurgau-Straße. In bis zu sechs Gruppen können jeweils bis maximal 150 Kinder untergebracht werden. Die beiden Kindertagesstätten, zwei baugleiche zweigeschossige Gebäude auf rund 1000 Quadratmetern Grundfläche, sollen überwiegend in Holzbauweise errichtet werden.

Zunächst war eine Funktionalausschreibung geplant gewesen. Dabei wird ein Generalunternehmen mit fast allen Bauleistungen beauftragt. Das war allerdings nicht möglich: Aufgrund rechtlicher Vorgaben mussten die Planleistungen laut Fachbereich Bauen und Umwelt in einem „sehr aufwendigen und zeitintensiven zweistufigen Verfahren“ europaweit ausgeschrieben werden.

Auftragsvergabe am Mittwoch

Jetzt liegen die Angebote vor. Der Bau-, Verkehrs- und Entwicklungsausschuss (BVE) soll in seiner Sitzung am Mittwoch die Auftragsvergabe beschließen. Entschieden werden soll über die Planleistungen für die Objektplanung, die Freianlagen, den technischen Ausbau und die Tragwerksplanung. Die Bauanträge, so der Erste Beigeordnete Carsten Borck, könnten dann bis Ende des Jahres gestellt werden. Borck hofft, dass die Kita Rosenstraße etwa 2027 bezugsfertig sein wird.

Für die Kita Trifelsstraße ist es laut Verwaltung notwendig, einen Bebauungsplan aufzustellen (Neubaugebiet „Zwischen Sägmühlweg und Lachener Weg“). Dieser soll etwa in einem Jahr vorliegen.

Wie in vielen Gemeinden ist auch in Haßloch die Betreuungssituation angespannt. Trotz Rechtsanspruchs müssen Eltern häufig Monate auf einen Betreuungsplatz warten. Die Gründe dafür sind laut Andreas Rohr von der Sozialverwaltung vielfältig. Fehlende Betreuungsplätze, Fachkräftemangel und Personalausfallzeiten seien nur einige Faktoren. In den beiden neuen Kindertagesstätten sollen beste Voraussetzungen für die zu betreuenden Kinder geschaffen werden, so Rohr. Moderne Arbeitsplätze sollen entstehen, um auch für die pädagogischen Fachkräfte ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen.

Wasserschaden bei „Kleinen Freunden“

Aktuell ist aber im Kita-Bereich ein unvorhersehbares Problem aufgetaucht, das schnelle Lösungen erfordert. Nach einem Wasserschaden in der Kita „Kleine Freunde“, der am 2. Mai entdeckt worden war, hat die Gemeinde das Gemeindezentrum Wehlache von der protestantischen Kirche für die Zeit der Sanierungsmaßnahmen angemietet. Laut Pressesprecher Marcel Roßmann werden derzeit mit Hochdruck die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, die Kinder dort zu betreuen. Wenn die erforderlichen Vorgaben für den Brandschutz umgesetzt sind, soll der Kita-Betrieb in der nächsten Woche starten – eine Woche später als zunächst geplant. Voraussichtlich ab dem 19. Juni könne die Betreuung zweier Gruppen dann im Gemeindezentrum erfolgen, so Roßmann.

Die Notbetreuungsangebote in der Kita Don Bosco und der Kita Haselmäuse seien verlängert worden, sodass für jedes Kind eine Betreuungsmöglichkeit bis zur Inbetriebnahme des Gemeindezentrums Wehlache bestehe. Derzeit wird der Kinderhort „Rasselbande“ für die Schulanfänger der Kita genutzt, ebenso dient der Kopfbau der Feuerwehr als Provisorium für die Unterbringung.

Notbehelf für Monate

Mit einer baldigen Rückkehr in die Kita „Kleine Freunde“ rechnet die Verwaltung laut Roßmann nicht. Es sei „eher von Monaten“ auszugehen, bis die Schäden behoben sein werden. Da die betroffene Leitung hinter den Wänden gelegen habe, sei der Schaden nicht sichtbar gewesen und zunächst niemandem aufgefallen. So sei bereits seit längerer Zeit Wasser ausgetreten und in das Holzständerwerk und den Fußboden eingedrungen. Erst durch Wasseraustritt an drei Stellen im Bereich der Außenwände sei der Schaden bemerkt worden. Unmittelbar betroffen seien unter anderem zwei der vier Gruppenräume sowie Flur- und Sanitärbereiche.

Kinder- und Mehrgenerationenspielplätze, Standorte für Photovoltaik-Carports (Park-and-ride-Parkplatz Bahnhof, Parkplatz und Gebäude des früheren Real-Markts) sind weitere Themen in der öffentlichen Sitzung des BVE am Mittwoch, 14. Juni, 18.30 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses.