Dank eines Zeugen hat die Polizei am Dienstagabend zwei junge Männer ermitteln können, die mehrere Autos beschädigt hatten. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 5000 Euro. Der 52-jährige Zeuge sah, wie ein 15- und ein 20-Jähriger in der Robert-Stolz-Straße kleine Steine auf geparkte Autos warfen. Als die beiden Täter den Zeugen bemerkten, rannten sie in Richtung Innenstadt davon. Dank der Täterbeschreibung und der schnellen Reaktion des Zeugen konnten Polizisten die beiden Täter jedoch rasch ermitteln. Die Polizei fasst den Einsatz so zusammen: „Was offensichtlich als grober Unfug begann, endete für die beiden Täter in einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen.“ Ausdrücklich bedankt sich die Polizei beim Zeugen „für die gezeigte Zivilcourage“.