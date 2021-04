Zwei junge Männer haben sich am Montagabend auf einem Bolzplatz in der Nähe des Sandfeldwegs (Branchweiler) geprügelt. Eine Zeugin meldete der Polizei den Vorfall und meinte, dass auch ein Messer im Spiel sei. Als eine Streife vor Ort eintraf, flüchteten die beiden Männer. Doch der Polizei gelang es, beide schnell zu ermitteln. Bei den Streithähnen handelte es sich um einen 19- und um einen 20-Jährigen. Der 19-Jährige sagte, dass er mit dem 20-Jährigen in Streit geraten sei. Während der zunächst verbalen Auseinandersetzung begannen beide, sich gegenseitig mit Tritten und Schlägen zu attackieren. Hinweise auf den Einsatz eines Messers hat die Polizei bisher nicht. Der 19-Jährige wurde an den Händen leicht verletzt. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Um weitere Einzelheiten der Schlägerei ermitteln zu können, hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321/8540.