In Sachen Baustellen geht es in der Neustadter Innenstadt Schlag auf Schlag. Gerade erst hat die Sanierung der Kellereistraße begonnen, schon steht das nächste Großprojekt an: Ab 21. Mai wird die Fröbelstraße komplett neu gemacht. Dabei wird es auch historisch, weil sehr alte Leitungen ausgetauscht werden. Das Projekt dauert über zwei Jahre und kostet fast drei Millionen Euro.

