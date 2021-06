Gleich zwei Feuerwehreinsätze haben am Samstag in der Neustadter Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Um 18.13 Uhr rückten 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen aus, weil Brandgeruch aus einer Wohnung in der Friedrichstraße gemeldet worden war. Doch relativ schnell konnten die Wehrleute Entwarnung geben: Mit einer Wärmebildkamera wurde die Wohnung untersucht, es konnte aber kein Brand entdeckt werden. Die Ursache des Geruchs konnte schließlich im Gespräch mit dem Bewohner der Wohnung geklärt werden: Offenbar weist ein Haushaltsgerät, das gerade in Betrieb war, einen Defekt auf. Die Wehrleute trennten das Gerät vom Stromnetz. Das Gerät muss nun von einem Fachmann überprüft werden. Zuvor hatte gegen 13 Uhr eine Brandmeldeanlage im Klemmhof Alarm ausgelöst. Der Grund war aber ebenfalls kein Feuer, sondern ein Defekt an der Sprinkleranlage. Hier war die Wehr mit 18 Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort.