Gleich zwei Einsätze im selben Haus in Lachen-Speyerdorf hatte die Neustadter Feuerwehr am Sonntag. In beiden Fällen mussten die Wehrleute dem Rettungsdienst helfen, um in eine Wohnung im Ritterbüschel zu kommen. Der erste Einsatz war kurz nach Mitternacht. Eine Person war in ihrer Wohnung gestürzt, brauchte Hilfe und konnte dem Rettungsdienst die Tür nicht mehr öffnen. Dank des Feuerwehr-Werkzeugs kamen die Rettungskräfte aber doch in die Wohnung und konnten der Person helfen. Diese wurde laut Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht. Kurz vor Mitternacht wurde die Wehr dann erneut in das Mehrfamilienhaus gerufen. Die Person, der mit größerem Aufwand knapp 23 Stunden vorher geholfen worden war, war zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen worden und daheim erneut gestürzt und nicht in der Lage, die Wohnungstür zu öffnen. Die Wehrleute griffen wieder zum Spezialwerkzeug, damit sich der Rettungsdienst um die abermals verletzte Person kümmern und sie zum zweiten Mal an diesem Tag ins Krankenhaus bringen konnte.