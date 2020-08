Zwei Jugendliche haben am Montag gegen 21.15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz einen Polizeieinsatz ausgelöst, bei dem mehrere Streifen eingesetzt wurden. Laut Polizei war es zuvor vor einem nahe gelegenen Discounter zum Streit zwischen zwei Jugendlichen gekommen, die dann später samt Familien am Bahnhofsvorplatz aufeinandertrafen. Nach ersten Beleidigungen kam es zu Handgreiflichkeiten mit leichten Körperverletzungen, ein 20-Jähriger erlitt eine Beule am Kopf. Gegenüber der Polizei machten die zehn Streithähne – fünf pro Familie – unterschiedliche Angaben zur Auseinandersetzung. Weitere Ermittlungen sollen Klarheit bringen.