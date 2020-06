Gleich zweimal wurden Fahrradfahrer am Mittwoch in Neustadt bei Verkehrsunfällen jeweils leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit. Gegen 9 Uhr fuhr eine 76-jährige Radfahrerin entlang der Exterstraße in Richtung Karl-Helfferich-Straße, als plötzlich ein 65-jähriger Fußgänger von rechts auf die Fahrbahn trat. Die Frau wich dem Fußgänger aus und stürzte. Dabei zog sie sich Schnittwunden im Gesicht zu. Der Fußgänger blieb unverletzt.

Radfahrer im Krankenhaus

Gegen 12.20 Uhr kam es in der Martin-Luther-Straße zum Zusammenstoß eines Radfahrers mit einem Auto. Der 64-jährige Radfahrer war auf dem östlichen Radweg verkehrswidrig in Richtung Branchweilerhofstraße unterwegs. Dort übersah ihn eine 69-jährige Autofahrerin, die aus der Ausfahrt eines dortigen Einkaufsmarktes fuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Radfahrer Schürfwunden und eine Prellung am linken Unterschenkel. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde stark beschädigt, am Auto wurden lediglich Kratzer festgestellt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf insgesamt etwa 1100 Euro.