In zwei Fällen von Verkehrsunflucht hofft die Neustadter Polizei auf Zeugenhinweise. Die erste ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 12.30 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, im Haltweg. Dort touchierte – vermutlich beim Rangieren – ein Fahrer mit seinem Wagen einen am rechten Straßenrand geparkten Pkw an der Vorderfront. Am späten Freitagabend wurde in der Lindenstraße ein geparktes Auto durch einen anderen Wagen an der rechten Seite beschädigt. Beide Verursacher entfernten sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neustadt telefonisch unter 06321/8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.