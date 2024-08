Zwei Unfallfluchten im Tal meldet die Polizei. Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, wurde ein im Lindenberger Mauernweg geparkter grauer Suzuki Jimny beschädigt. Der Verursacher streifte das Auto vermutlich beim Vorbeifahren und beging Unfallflucht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Am Samstag zwischen 15.45 und 16.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Edeka-Markts in Lambrecht ein weißer Renault Captur beschädigt. Der Fahrer stellte bei der Rückkehr vom Einkauf eine Eindellung am hinteren Radkasten auf der Fahrerseite fest. Auch hier suchte der Verursacher das Weite. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.