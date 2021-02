Nutzer der Kleingartenanlage „Rothenbusch“ haben am Sonntag festgestellt, dass in zwei der Schrebergärten eingebrochen wurde. Die jeweiligen Gartenhäuschen wurden laut Polizei aufgebrochen und aus diesen Gegenstände gestohlen. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 400 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Personen in der Schrebergartenanlage festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen unter Telefon 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.