Zwei Demonstrationen haben die Neustadter Ordnungskräfte am Samstag ziemlich stark beschäftigt. Trotz des Arbeitsaufwands steht für einen Polizeisprecher am Ende das Fazit: „Es ist in beiden Fällen ruhig geblieben.“ Angekündigt war nur eine Kundgebung – und zwar für 16 Uhr zum Thema Demokratie in Kolumbien. Rund 50 Teilnehmer hätten mit Schildern und Transparenten auf die Lage in dem südamerikanischen Land aufmerksam gemacht, so der Polizeisprecher. Initiatorin war eine in der Stadt lebende Kolumbianerin. Ganz unerwartet kam hingegen eine Demonstration ab 11.45 Uhr in der Fußgängerzone. Elf in Schutzkittel gehüllte Personen hätten „öffentlichkeitswirksam“ auf sich aufmerksam gemacht, so der Polizeisprecher. Da die Kundgebung nicht angemeldet war, verständigten sich Polizei und Ordnungsamt und genehmigten den Auflauf schließlich als „Spontandemo“. Die elf Personen hätten sich bei ihrer Kundgebung „coronakritisch“ geäußert, so der Polizeisprecher, und seien durch die Innenstadt gezogen. Da die Polizei die Situation zunächst nicht einschätzen konnte, waren zur Sicherheit vier Streifenwagen und Mitarbeiter des Ordnungsamts vor Ort.