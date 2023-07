Wenn sich zwei Autofahrer nachts begegnen, die zuvor zu tief ins Glas geschaut haben, kann das nicht gut ausgehen. Von einem solchen Fall berichtet die Haßlocher Polizei. In der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr kamen sich in der Neustadter Straße ein 54-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim und eine 39-Jährige aus Neustadt entgegen. Dabei stießen die Außenspiegel der beiden Autos gegeneinander. Bei der Unfallaufnahme gaben beide Beteiligte gegenüber der Polizei an, der beziehungsweise die Andere sei nicht weit genug rechts gefahren und habe den Unfall dadurch verursacht. Doch nicht nur die Wahrnehmung des Unfallhergangs schien sehr ähnlich, heißt es im Polizeibericht, auch der Abend zuvor schien ähnlich verlaufen zu sein. Denn die Beamten stellten fest, dass beide vor dem Antritt der Fahrt Alkohol konsumiert hatten. Die freiwilligen Atemalkoholtests ergaben sowohl bei dem 54-Jährigen als auch bei der 39-Jährigen Werte von über 1,1 Promille. Zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet, jeweils eine Blutprobe wurde entnommen. Die Führerscheine wurden sichergestellt und gehen an die Staatsanwaltschaft, die über die Entziehung der Fahrerlaubnis entscheidet.