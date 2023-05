Den Praxistest haben die beiden barrierefreien Rundwege in Deidesheim bestanden: Rollstuhlfahrer Michael Schneider lobt bei der offiziellen Übergabe, wie die Routen gestaltet wurden. Einen Mehrwert sieht Stadtbürgermeister Manfred Dörr aber nicht nur für Menschen mit körperlichen Einschränkungen.

Auf gleich zwei barrierefreien touristischen Rundwegen lässt sich Deidesheim nun erkunden: Die „Historische Runde“ (1800 Meter) führt zu den schönsten Plätzen, Weingütern und Sehenswürdigkeiten der Stadt rund um den alten Ortskern. Blaue Schilder mit dem Geißbock als Logo weisen den Weg zu den attraktiven Zielen. Wer die etwas sportlicher angelegte „Alla-Hopp!-Familienrunde“ (1300 Meter) wählt, kommt an den als barrierefrei zertifizierten Aktivanlagen vorbei: Auf dieser Route liegen die 8000 Quadratmeter große Alla-Hopp!-Anlage, der Stadtpark mit Weiher, der Caritas-Spielplatz und die Rollstuhl-Schaukel sowie der naturbelassene Erlebnisgarten. Gelbe Wegweiser kennzeichnen diesen Rundweg.

Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Sehbehinderte können sich auf den beiden Rundwegen dank der klaren Ausschilderung gut orientieren und auf den barrierefreien Strecken problemlos durch Deidesheims Ortszentrum bewegen. Einige bauliche Maßnahmen waren dazu notwendig. Daneben wurde der Schilderwald erheblich gelichtet: An 58 Standorten wird jetzt auf 30 Ziele hingewiesen. Eine große Informationstafel ist neben einem klassischen Übersichtsplan an der Stadthalle aufgestellt worden, auf der in einfacher Gestaltung, mit kurzen Texten und mit reduzierter Grafik erklärt wird, wo die Rundwege verlaufen und welche Ziele auf den Routen zu erreichen sind. Die Tafeln sind niedrig angebracht worden, um Rollstuhlfahrern die Nutzung zu erleichtern.

Dörr: „Mehr Lebensqualität in Deidesheim“

Die schon Ende 2022 fertiggestellten Routen sind am Dienstag offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden. „Der Grundgedanke der barrierefreien Rundwege ist es, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und die Lebensqualität in Deidesheim zu erhöhen“, sagte Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU). Für Barrierefreiheit – ein wichtiges Thema der Cittàslow-Vereinigung, der Deidesheim angehört – engagiere sich die Stadt schon seit rund 15 Jahren mit verschiedenen Maßnahmen.

Der geplante Kostenrahmen von 403.000 Euro sei eingehalten worden. Das Land habe 85 Prozent der förderfähigen Kosten – rund 334.000 Euro – beigesteuert.

Ein paar Schwierigkeiten habe es schon gegeben, sagte Dörr. Anders als in Maikammer, wo kürzlich ebenfalls ein barrierefreies Fußwegeleitsystem seiner Bestimmung übergeben wurde, führen die Rundwege im Deidesheimer Ortskern zum Teil über Kopfsteinpflaster. Rollstuhlfahrer wie Michael Schneider kommen wegen des „Gehoppels“ auf den Pflastersteinen, wie er es nannte, nicht gut voran. Deshalb habe die Stadt in Absprache mit dem Denkmalschutz eine Lösung gefunden, das Kopfsteinpflaster zu erhalten, aber die Wege barrierefrei zu gestalten. Die Steine seien abgeschliffen und die Fugen so bearbeitet worden, dass sich Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Rollatoren problemlos fortbewegen können, erklärte Dörr.

Bordsteine abgesenkt

Schneider, der Behindertenbeauftragter der Verbandsgemeinde Dahn ist, hat die Stadt bei der Gestaltung der Rundwege beraten und ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Richtig gut“ sei alles geworden. Er habe sich sehr darüber gefreut, dass er von Anfang an als Experte in die Planungen einbezogen worden sei.

An einigen Stellen seien auch „Ertüchtigungen“ notwendig gewesen, so Dörr. So habe man einige Bordsteine absenken müssen. Auch „Ruheflächen“ hätten geschaffen werden müssen: Diese seien an Abschnitten mit längeren Steigungen erforderlich, um Menschen mit körperlichen Einschränkungen die Möglichkeit zu geben, an Anstiegen eine Pause einlegen zu können. Das Rundwegesystem sei nicht perfekt und an manchen Stellen wie eventuell auf der Ostseite der Bahn auch noch ausbaufähig, „aber insgesamt sollte es funktionieren“, sagte Dörr. Das hätten die „Testberollungen“ gezeigt.

Barrierefreiheit an vielen Stellen

Touristik-Chef Stefan Wemhoener erinnerte daran, dass Deidesheim vor etwa 15 Jahren damit begonnen habe, Projekte für Barrierefreiheit auf den Weg zu bringen. So sei die Tourist Info barrierefrei umgebaut und der historische Marktplatz in einen Treffpunkt für die Bevölkerung umgebaut worden. Im Erlebnisgarten, der mit einer rollstuhlgerechten WC-Anlage ausgestattet sei, könnten sich auch Menschen mit Einschränkungen frei bewegen. Gastronomische Betriebe – hier nannte er das fast komplett barrierefreie Hotel und Café „Ritter von Böhl“ als Beispiel – und Weingüter hätten sich zertifizieren lassen. Die Bestätigung der Barrierefreiheit gelte auch für den Erlebnisgarten und die Alla-Hopp-Anlage. Nicht nur für Menschen mit Handicaps bedeuteten diese Projekts „mehr Komfort“, sondern für alle Bürger. Auch Dörr unterstrich diesen „Mehrwert“. Vom neuen barrierefreien Rundwegesystem hätten nicht nur Touristen etwas, sondern auch alle Einheimischen.

Zwei unterschiedliche Routen im Zeichen des Geißbocks stehen laut Wemhoener nun zur Verfügung: die blaue für eher kultur- und weinaffine Menschen und die gelbe Aktivroute, die sich nicht nur für Menschen mit körperlichen Einschränkungen eigne, sondern auch für Familien.

„Abzweigerouten“ und QR-Codes

Auch „Abzweigerouten“ seien ausgeschildert, die zu attraktiven Zielen führen, die nicht 100-prozentig barrierefrei sind – mit entsprechenden Infos über Steigungen oder Kopfsteinpflaster. Die Tafeln seien mit QR-Codes ausgestattet und mit Folien beklebt – die im Falle von Vandalismus ausgetauscht werden könnten. An „Knotenpunkten“ seien kleine Karten angebracht worden.

Das Leitsystem orientiert sich nach den Worten von Thorsten Hellinger vom Planungsbüro City Concepts (Heidelberg) am Leitfaden „Barrierefreie touristische Fußwegleitsysteme in Rheinland-Pfalz“ des Wirtschaftsministeriums. Wichtige Kriterien seien eine gute Erkennbarkeit und trotz reduzierter Information eine gute Verständlichkeit.