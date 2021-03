Die Polizei sucht Zeugen, um ein „Aufeinandertreffen der besonderen Art“ aufklären zu können. Passiert ist der Zwischenfall am Freitagnachmittag. Zunächst fielen ein schwarzer Seat Leon und ein schwarzer VW Passat Variant auf der A 65 durch gefährliche Bremsmanöver und das „massive Missachten der Sicherheitsabstände“ auf, so die Polizei. Beide Autos fuhren an der Anschlussstelle Neustadt-Süd ab und dann auf der B 39 in Richtung Stadtmitte. Hier überholten sich die Fahrzeuge mehrfach. In der Landauer Straße bremste einer der beiden Fahrer, ein 40-Jähriger aus Neustadt, so stark, dass auch der dahinter fahrende 53-Jährige aus dem Kreis Birkenfeld stehen bleiben musste. Der Neustadter wollte den anderen Mann zur Rede stellen. Bei dem Disput wurde das Auto des Birkenfelders im Bereich der Windschutzscheibe und Motorhaube beschädigt. Der Neustadter klagte danach über Schmerzen in Hand und Fuß. Laut Polizei ist noch unklar, wie die Verletzungen entstanden sind. Daher hofft sie auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321/8540.