Mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen sind am Samstagmittag ein 34-Jähriger, der auf der L516 in Richtung Maikammer unterwegs war, und eine 40-Jährige, die von der K16 aus Richtung Diedesfeld in die Landesstraße einbiegen wollte. Sie musste an der Ampel warten, bis sie Grün hatte. Als sie losfuhr, kam es zu der Kollision – laut Zeugen, weil der 34-Jährige bei Rot in die Kreuzung gefahren war. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 18.000 Euro. Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt.