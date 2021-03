Ein Glück, dass niemand verletzt wurde: Die Polizei hat am Samstagabend gleich zwei alkoholisierte Autofahrer erwischt, von denen einer einen Unfall verursacht hatte.

Als die Polizei am Samstag gegen 19 Uhr auf dem Weg zu einer Unfallstelle auf der Bundesstraße 39 in Höhe Lachen-Speyerdorf unterwegs gewesen ist, fiel den Beamten ein Autofahrer auf, der in Schlangenlinien fuhr. Sie hielten den Fahrer in der Chemnitzer Straße an und kontrollierten ihn. Den Beamten fiel erheblicher Alkoholgeruch auf, dem 53-jährigen Fahrer wurde ein Alkoholtest angeboten. Das Ergebnis: 1,86 Promille. Der Mann wurde für eine Blutprobe zur Dienststelle gebracht. Seinen Führerschein musste er abgeben.

Schaden von 20.000 Euro verursacht

Die weitere Funkstreife, die derweil an der Unfallstelle auf der B39 angekommen war, stellte fest, dass der Unfallverursacher ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test des 31-Jährigen aus Wachenheim ergab einen Promillewert von 1,06. Auch er wurde zur Dienststelle gebracht. Er war auf der Landstraße aus Richtung Duttweiler kommend zur B39 gefahren und wollte seine Fahrt in Richtung Speyer fortsetzen. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die B39 übersah er ein Auto, es kam zur Kollision. Das Auto des Geschädigten musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden: etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.