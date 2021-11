Die Bezirkssynode tagt am Samstag wieder in Präsenz. Bei der Versammlung soll es um die Gründung eines Kita-Verbunds gehen. 99 Mitglieder gehören der Bezirkssynode an. Am Samstag wird es vor allem um die Gründung eines Kita-Verbunds mit Abstimmung über die Satzung gehen. Der Zweckverband soll die Betriebsträgerschaft für die protestantischen Kindertagesstätten im protestantischen Kirchenbezirk Neustadt, die sich dem Verband anschließen, übernehmen. Ziel sei, so teilt das Dekanat im Vorfeld mit, die Gemeindepfarrer von verwaltungstechnischen Aufgaben zu entlasten. Sie sollen dann mehr Zeit haben für die seelsorgerische und theologische Arbeit. Außerdem wird sich der neue Dekan Andreas Rummel vorstellen. Getagt wird gemäß den aktuellen Corona-Verordnungen von 9 bis 13 Uhr in der Martin-Luther-Kirche.