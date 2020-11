Ein Zwölfjähriger, der am Montag mit seinem Mountain-Bike in der Maikammerer Straße unterwegs war, übersah einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer, als er von einem Feldweg in die Straße abbog. Durch die Kollision mit der Stoßstange wurde er über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert, so die Polizei. Er erlitt Schrammen am Schienbein, weshalb ein Arzt aufgesucht werden musste.