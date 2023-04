Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, heißt es im Talmud. In diesem Sinne erinnert der Künstler Gunter Demnig seit 1996 mit seinen „Stolpersteinen“ an die Opfer des nationalsozialistischen Terrors: Rund 80.000 Steine wurden für dieses größte dezentrale Mahnmal der Welt bisher in 1265 Kommunen Deutschlands und 21 Ländern Europas verlegt – seit gestern gibt es nun auch zwölf weitere in Neustadt.

Sie ergänzen die 41 Stolpersteine, die bereits 2002 von Demnig in Neustadt und den Weindörfern Mußbach und Geinsheim für jüdische Opfer