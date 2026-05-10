Am Globus-Einkaufsmarkt in Neustadt steht E-Autofahrern ein neuer Ladepark zur Verfügung. Der Faktor Zeit spielt dabei eine besondere Rolle.

Einkaufen, E-Auto laden, weiterfahren. So einfach wünschen es sich viele Fahrer von Elektroautos. Im Globus in Neustadt ist genau das nun möglich. Denn auf den Parkplätzen am Weinstraßenzentrum hat der Einzelhandelsmarkt zusammen mit dem baden-württembergischen Energieversorgungsunternehmen EnBW einen Ladepark für Elektroautos eröffnet. Das Konzept ist dabei bewusst so gestaltet, dass das Laden des Fahrzeugs nicht der Hauptgrund sein soll, warum Autofahrer auf den Parkplatz fahren, sagt EnBW-Projektleiter Tobias Sailer. Vielmehr soll es ein weiteres Angebot sein, das Besucher des Globus-Marktes nutzen können. „Wir können unseren Kunden hier eine tolle zusätzliche Serviceleistung bieten“, freut sich auch Peter Wessalowski, der Geschäftsleiter von Globus in Neustadt. Seine Kunden dürfen sich über zwölf neue Ladepunkte freuen.

Einkaufen und Laden im Einklang

EnBW-Projektleiter Sailer erklärt das Konzept: „Wenn wir einen reinen Autobahnstandort bauen, dann haben wir die maximale Leistung im Blick, weil die Kunden dezidiert zu uns kommen, um schnell zu laden und dann wieder zu gehen“. Am Globus in Neustadt hingegen sei der Ladevorgang bewusst als Zusatznutzen geplant. Angesprochen werden sollen die Kunden des Marktes, die ohnehin dort parken würden. Während sie ihre Einkäufe im Laden tätigen, lädt künftig ihr Auto – ohne dass ein Zeitverlust entsteht. Die durchschnittliche Ladezeit an EnBW-Säulen betrage etwas mehr als 30 Minuten, sagt Sailer. Ähnliche lange bräuchten die Kunden normalerweise für einen Einkauf im Globus-Markt. „Wir wollen, dass das perfekt harmoniert“, unterstreicht er. So spare der Kunde vor allem eines: Zeit.

Auch an einen höheren Bedarf in der Zukunft wurde bei der Planung des Projektes gedacht: „Wir sind vorbereitet. Wenn der Bedarf steigt, haben wir die Möglichkeit, in einer zweiten und in einer dritten Ausbaustufe noch mal deutlich mehr Plätze zur Verfügung zu stellen“, sagt Neustadts Globus-Geschäftsleiter Peter Wessalowski. In einer letzten Ausbaustufe könnten es bis zu 50 E-Ladeplätze sein, die den Globus-Besuchern dann zur Verfügung stehen würden.

Bis zu 400 Kilowatt Ladeleistung

Tobias Sailer hob die gute und schnelle Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Neustadt hervor und sagt, dass der Bedarf des Standortes im Vorhinein analysiert wurde. Dazu gehöre die vermutete Anzahl an Kunden ebenso wie das Einzugsgebiet, die Einwohner – und die Infrastruktur. An den Ladesäulen gibt es unterschiedlichen Leistungen. Es dürfe schließlich weder zu langsam noch zu schnell geladen werden, damit der Ladevorgang mit der Dauer des Einkaufes harmoniere. „Das ist auch der Grund, warum wir 400, 200 und auch 100 KW-Säulen haben. Wir haben schon ein paar Globus-Standorte in Betreib und stellen fest, dass das Kunden von der Durchschnittsleistung ausreicht“, sagt Projektleiter Sailer. Sollte sich das Ladeverhalten anders als erwartet entwickeln, könne in ein paar Monaten flexibel nachgestaltet werden. Karin Henneke, die WEG-Geschäftsführerin, betont, dass das E-Ladesäulen-Angebot wichtig für die Infrastruktur und den Anschluss in die Innenstadt sei.