Vor allem in Kirrweiler gibt es schon sehr bald viel Neues und Spannendes zu sehen.

Ein Schlüsseldatum ist dabei der 14. Juni. An diesem Sonntag werden in Kirrweiler hintereinander gleich drei neue Skulpturengruppen eingeweiht. „Das war von Anfang an unser Ziel, die Aktivitäten etwas stärker zu konzentrieren“, sagt Herbert Pauser, der Vorsitzende und Motor des „Kunstpfade“-Vereins aus St. Martin.

Dabei sind zwei der neuen Objekte beziehungsweise Objektgruppen aus vergänglichen Naturmaterialien und deshalb für die Akten mit einer Lebens- und Standdauer von einem Jahr veranschlagt. „Sie bleiben aber vielleicht auch länger“, so Pauser. Die dritte Arbeit besteht dagegen in der Hauptsache aus Edelstahlstäben – ist also nach menschlichen Maßstäben „für die Ewigkeit“ geschaffen. Auch mit dem Akzent auf ephemere Kunst, die sich unter dem Einfluss der äußeren Bedingungen verändert und irgendwann auch wieder verschwindet, kehrt das „Kunstpfade“-Projekt gleichsam zu seiner ursprünglichen Idee zurück. Auch etliche der anderen Werke, die entlang des Skulpturenwegs durch die drei Ortsgemeinden bereits aufgestellt sind, folgen diesem Prinzip – etwa das hölzerne „Hambacher Tor“ von Roger Rigorth am Edenkobener Weg in Kirrweiler und der aus um ein Drahtgestell arrangierten Flechten bestehende Bogen des Briten Tim Norris in St. Martin.

Zwei der neuen Objekte entstehen direkt vor Ort

Starten wird der Vernissagen-Großkampftag am 14. Juni um 11 Uhr mit der Einweihung von „Entrelacés – Verflochten“, einer Arbeit der beiden Flechtkünstlerinnen Lore Wild aus Oberriexingen bei Stuttgart und Valérie Testu aus Bouxurulles in den westlichen Vogesen. Die beiden sind ausgebildete Korbflechterinnen und wollen mit vier spiralförmig ineinander geflochtene Strängen aus ungeschälter Weide die deutsch-französische Freundschaft feiern. Die etwa 2,20 Meter hohe Skulptur soll in Kirrweiler in der Parkanlage rechts des historischen Edelhofs aufgestellt werden und ist ein Geschenk, das sich die Gemeinde quasi selbst zum 825-jährigen Bestehen überreicht. Auch die drei anderen Orte mit dem Namen Kirrweiler in Deutschland und Frankreich sollen eingeladen werden. Das Werk selbst wird in der Woche vor der Einweihung direkt vor Ort entstehen. Für die passende Musik bei dem Festakt soll der in Ludwigshafen lebende französische Akkordeonist Laurent Leroi sorgen.

Vom Edelhof zieht die Kunst-Karawane danach einige Schritte weiter Richtung Schlossweiher, wo um 12 Uhr mehrere Skulpturen aus verflochtenem Holz des Landschaftskünstlers Wolfgang Buntrock aus Neustadt am Rübenberge in Niedersachsen präsentiert werden. Der 1957 in Hamburg geborene Land-Artist war ursprünglich Gartenbauer und Landschaftsarchitekt, ist aber bereits seit vielen Jahren weltweit bekannt durch aus Ästen und Wurzeln bestehende Arbeiten, die er zu scheinbar lebendigen Wesen, zumeist Tieren, formt. Er reist sogar bereits Anfang Juni an und wird seine Werke ebenfalls ganz unmittelbar vor den Augen aller Interessierten entstehen lassen. Wie Herbert Pauser hervorhebt, bilden überwiegend regionale Materialien wie etwa lokaler Baumschnitt den Ausgangspunkt. Buntrock freue sich besonders auf die Arbeit mit Pfälzer Weinknorzen, denn die sind ihm bislang noch nie untergekommen. Ihren Standort werden die bis zu 2 Meter hohen Werke an der „Kunstpassage“ am Schlossweiher zwischen der „Leichtigkeit“ von Lilau und den „Three Pillars“ von Karin van der Molen finden. Weil die Einweihung genau auf „High Noon“ fällt, soll es auch ein Mittagsbuffet geben. Für die Musik holt sich Laurent Leroi hier auch noch seinen Freund, den Schlagzeuger Erwin Ditzner, mit ins Boot.

Die Querverbindung nach Maikammer wird verstärkt

Für das dritte Event des Tages geht es dann ein Stück in die Wingerte Richtung Maikammer. Hier, westlich des Schlossweihers, aber noch vor der Autobahn, soll um 14 Uhr „Kaleidoscopic Harmony“ im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, eine fast schwebende Struktur der dänischen Künstlerin Steffie Pedersen aus Edelstahl-stäben mit farbig umwickelten Fäden. Pedersen ist die Ehefrau von Gleb Dusavitskiy, dessen filigrane Flügel-Plastik „I believe I can fly“ seit drei Jahren den „Kunstpfad“ in St. Martin bereichert. Bei einem Besuch bei dem Künstlerpaar in Højer in Jütland entdeckten Herbert Pauser und seine Partnerin Anja Roth auch zufällig den Entwurf für „Kaleidoscopic Harmony“ und waren so begeistert, dass sie ihn umgehend dem „Kunstpfade“-Kunstkreis vorschlugen, der über neu aufzustellende Werke (mit-) entscheidet. Für die Musik verdoppelt sich das Duo Leroi/Ditzner hier um Bernhard und Roland Vanecek. „Die Querverbindung nach Maikammer war schon immer unser Anliegen“, sagt Pauser zum Standort und lässt durchblicken, dass in diesem Bereich, „wenn alles klappt“, 2027 noch eine weitere Skulptur folgen soll.

Künstler der „Lebenshilfe“ gestalten neun Kunstbanner

Doch zurück zu diesem Jahr: Beginnen soll der Kunstreigen am „Kunstpfad“ bereits am Sonntag, 31. Mai, wenn um 11 Uhr ebenfalls in Kirrweiler wieder am Kropsbach hinter dem Edelhof eine temporäre Open-Air- Ausstellung eröffnet wird. Die neun Kunst-Banner wurden diesmal nicht von einem Einzelkünstler, sondern von einem inklusiven Kollektiv gestaltet: dem „Atelier Molemol“ der „Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt“. „Die Dinge, die sie machen, gefallen mir sehr gut“, sagt Herbert Pauser, der bei einer Schau in der BG RCI in Maikammer auf die Gruppe aufmerksam geworden ist. Für Musik sorgt die „Lebenshilfe“-Band „21 Plus Freunde“.

„Klappstuhl-Events“ und zwei Workshops

Fortgesetzt werden 2026 auch die „Klappstuhl-Events“. bei denen die Skulpturen des „Kunstpfads“ die Bühne für verschiedene künstlerische Inszenierungen bieten. Die ersten gibt es am Donnerstag, 4. Juni, um 20 Uhr, an den „Three Pillars“ in Kirrweiler, am Samstag, 6. Juni, 20 Uhr, bei „Frau Lee und Fräulein Luv“ in St. Martin, und am Samstag, 13. Juni, um 20 Uhr beim „Wächter“ in Maikammer. Wie immer wird vorab nicht verraten, wer auftritt. Pauser lässt sich aber immerhin entlocken, dass Musik dominiere und alles „toll besetzt“ sei.

Schließlich kehrt der Verein auch zu seiner ursprünglichen Konzeption zurück und bietet erstmals seit längerem wieder Workshops an – als Test. wie Pauser erklärt. Der erste wird von ihm und Anja Roth selbst am Samstag, 27. Juni, von 9.30 bis 16.30 Uhr abgehalten und trägt den Titel „Boost your Imagination“. Es ist ein Kreativkurs, der Kulturschaffende jeder Couleur unterstützen soll, ihre Ideen praktisch umzusetzen, und basiert auf einem Workshop, den Pauser als Dozent an der Hochschule der Künste in Zürich viele Jahre sehr erfolgreich als disziplinübergreifendes Angebot für Studierende ausgerichtet hat. Ein weiterer Programmpunkt ist ein ganztägiger Aquarellkurs in den Weinbergen von Sankt Martin, den die Künstlerin Marika Fünffinger (Hainfeld) am Samstag/Sonntag, 25./26. Juli, offeriert. Er richtet sich an Anfänger(innen) mit Vorkenntnissen ebenso wie an Fortgeschrittene.

Weitergeführt werden schließlich auch die Führungen und (kostenlosen) Fahrten mit dem Golfcart entlang des „Kunstpfads“. Letztere würden besonders von Senioren und Familien sehr gut angenommen, sagt Pauser. Ein limitierender Faktor sei hier aber der Umstand, dass er selbst bislang der einzige berechtigte Fahrer ist. „Das begrenzt das Angebot.“

Noch Fragen?

Bis auf den Aquarellkurs sind alle Angebote gebührenfrei, es wird aber um Anmeldung gebeten: für die Vernissagen am 31. Mai und 14. Juni unter www.anmeldung.kunstpfade.de, für die „Klappstuhl-Events“ unter www.klappstuhl.kunstpfade.de, für „Boost your Imagination“ unter www.workshop.kunstpfade.de und für das Golfcart unter www.wanderung.kunstpfade.de. Der Malkurs mit Marika Fünffinger kostet 170 Euro (Anmeldung auf www.atelier-fuenffinger.de). Weitere Infos (plus Lagepläne) unter www.kirrweiler.kunstpfade.de, www.maikammer.kunstpfade.de sowie www.sankt-martin.kunstpfade.de.

