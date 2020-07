Die Ortsgemeinde Maikammer erhält für den barrierefreien Ausbau der beiden Bushaltestellen am „Frantzplatz“ und in der „Weinstraße Nord“ einen Zuschuss in Höhe von 95.200 Euro. Das teilt die Gemeinde mit. Die Gesamtkosten der beiden Ausbaumaßnahmen seien mit 155.000 Euro im Haushalt 2020 eingestellt. Damit seien die Voraussetzungen für die Ausschreibung der Bauarbeiten gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung. Da derzeit der obere Bereich der Marktstraße und im Anschluss der Marktplatz ausgebaut werde, müsse der geeignete Ausführungszeitpunkt noch abgestimmt werden.