Ein Verletzter und rund 10.000 Euro Sachschaden – das ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstag kurz vor 12 Uhr auf der L530 zwischen Hochdorf-Assenheim und Meckenheim ereignet hat. Laut Polizei fuhren eine 34 Jahre alte Frau mit ihrem Auto und ein 17-Jähriger auf seinem Leichtkraftrad hintereinander auf der Straße in Richtung Meckenheim. Die Frau setzte den Blinker, um nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Der 17-Jährige setzte dann laut Polizei zum Überholen an und stieß mit dem Auto zusammen. Dabei verletzte er sich am Kopf und trug mehrere Prellungen davon. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn den Beamten zufolge gesperrt. Gegen die beiden Beteiligten wird nun ermittelt.