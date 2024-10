Zwei Autos sind am Montag, gegen 20.15 Uhr, an der Kreuzung Friedrich-Ebert-/Von-der-Tann-Straße zusammengestoßen. Durch den Aufprall landeten der Citroën C1 und der Opel Meriva nebeneinander auf dem Gehweg an der Wand des Eckhauses.

Die vier Insassen des Opel sowie der Fahrer des Citroën konnten laut einer Mitteilung der Feuerwehr ihre Wagen eigenständig verlassen; Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um sie. Nach der medizinischen Erstversorgung musste keine der fünf Personen ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich komplett gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.