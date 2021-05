Bestattungen in Urnenstelen sind auch in Neustadt beliebt. Diese Möglichkeit besteht seit einigen Jahren sowohl auf dem Hauptfriedhof als auch auf den Ortsteil-Friedhöfen. Wegen der großen Nachfrage für diese Bestattungsform müssen die Stelen auf dem Hauptfriedhof nun erweitert werden. Dafür hat der Hauptausschuss des Stadtrats am Donnerstagabend den Auftrag vergeben. Den Zuschlag erhielt ein Unternehmen aus Hainfeld für rund 64.200 Euro. Dafür gibt es zwölf Stelen mit je drei Urnenkammern. Auch die Ortsteile-Friedhöfe sollen zusätzliche Urnenstelen bekommen. Die Ausschreibung wird laut Stadtverwaltung derzeit vorbereitet.