Zwischen den beiden Kreiseln am Ortsausgang von Deidesheim in Richtung Niederkirchen wird kein weiterer öffentlicher Parkplatz ausgewiesen. Das dafür ausersehene Gelände wurde an den Eigentümer der Fläche, einen Winzer, zurückgegeben. Bis zum 31. Mai war es von einem Unternehmen im Zuge der Sanierung der Bahnstrecke zwischen Deidesheim und Bad Dürkheim gepachtet gewesen.

Zwischenzeitlich hatte sich die Stadt Deidesheim in Gesprächen mit dem Eigentümer bemüht, die Fläche zu kaufen. Darauf sollte zusätzlicher öffentlicher Parkraum für die örtlichen Großveranstaltungen wie die Weinkerwe und den Weihnachtsmarkt entstehen. „Wir haben uns bemüht, aber von seitens des Eigentümers besteht kein Interesse, die Fläche zu veräußern“, sagte Stadtbürgermeister Dieter Dörr (CDU). Dies bestätigte der Eigentümer. Er möchte die Fläche wieder im Weinbau nutzen.

Sowohl der Bürgermeister als auch Beigeordneter Julian Seckinger (CDU) bekräftigen zugleich, dass die Stadt weiterhin bemüht sei, Flächen zu erwerben, um die Parksituation innerhalb des Stadtkerns zu entschärfen. So habe die Stadt bereits oberhalb des Geländes am Freibad „Oase am Paradiesgarten“ eine weitere Fläche gekauft, die zum Parkplatz werden könnte.