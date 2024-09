Damit die Besucher und Besucherinnen des Saalbaus auch nach dem Ende später Veranstaltungen gut mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nach Hause kommen können, werden nach Angaben der Stadtverwaltung seit 1. September täglich um 22.28 Uhr Fahrten ab dem Hauptbahnhof auf den Linien 501, 502, 507, 508, 512, 514 und 515 angeboten. Freitag, Samstag und vor Feiertagen gibt es wie bisher auch um 23.33 Uhr Fahrten dieser Buslinien. Neu ist außerdem, dass ab dieser Spielzeit Besitzerinnen und Besitzer einer Abo-Karte für den Saalbau die Busse und Bahnen im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) am Veranstaltungstag kostenfrei nutzen können, erläutert die Stadt. Im Anschluss an die Busse bieten sich zudem Fahrten der Ruftaxis an: wochentags bis 1 Uhr und Freitag/Samstag bis kurz vor 3 Uhr morgens. Durch die neuen Busfahrten – die auch für alle gelten, die nicht in den Saalbau, sondern in die Innenstadt gehen – können Besucherinnen und Besucher aus den Stadtteilen, aber auch aus anderen, an die Neustadter Buslinien angeschlossene Orte wie Maikammer, St. Martin, Edenkoben und Gommersheim mit dem ÖPNV an- und abreisen. Weitere Informationen: www.vrn.de und www.neustadt.eu/busverkehr.