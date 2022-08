Ab 1. September ist der Landauer Verein Aids-, Drogen- & Jugendhilfe jeden ersten Donnerstag eines Monats von 15 bis 17 Uhr im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt in der Neustadter Neumayerstraße 11 mit seinem Beratungsangebot vertreten. Es gibt Vortestberatungen und Antworten auf Fragen rund um HIV und andere sexuell übertragbarer Krankheiten. Auch eine Einschätzung der Risikosituation ist möglich, informiert die Kreisverwaltung. Es könne auch über Schutzmöglichkeiten oder den Testgrund gesprochen werden. Beim Abholen eines Testergebnisses stehen Vertreter des Vereins zur Beratung bereit. Es ist aber ebenso möglich, nur einen Test zu machen, und wieder zu gehen. Erhalten bleibt zudem das eigene Angebot des Gesundheitsamts an jedem Donnerstag von 15 bis 17 Uhr. Bei der HIV-Beratung gibt es unter anderem eine kostenfreie Blutentnahme und Informationen. Wer zur Beratung kommen möchte, muss sich für beide Angebote bis mittwochs anmelden unter Telefon 06322 9617303 oder per E-Mail an gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de. Die Beratung ist vertraulich, anonym und kostenlos. Um das Tragen einer FFP2-Maske wird gebeten.