Die Unfallbilanz liest sich aus Polizeisicht sehr ordentlich. Klar ist aber auch: Kontrollen sind unverzichtbar.

Für Laien sind die jährlichen Polizeistatistiken keine schöne Lektüre. Man muss sich durch viele Tabellen kämpfen, Zahlen vergleichen – und vor allem gut aufpassen. Denn die Polizei arbeitet mit sehr vielen Untergruppen und liefert entsprechende Details. Also muss genau hingeschaut werden, um Trends zu erkennen. Ein gutes Beispiel liefert die Neustadter Unfallbilanz 2021. Es ist natürlich gut, dass es weniger oft gekracht hat als in den Vorjahren. Allerdings lohnt auch hier der zweite Blick. Und der muss aktuell zu den E-Scootern führen. Noch spielen diese beim Unfallgeschehen keine Rolle, aber es gibt immer mehr Verstöße, weil die Fahrer beispielsweise betrunken sind. Es bringt also nichts, nur Unfälle zu zählen. Die Polizei weiß das und sendet mit den 2021er-Zahlen auch eine klare Botschaft aus: Verkehrsüberwachung ist eine Daueraufgabe, daher wird weiter kontrolliert.