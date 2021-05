Das Gebäude der früheren Gaststätte Zur Sonne in Mußbach wurde verkauft und soll umgebaut werden, teilte Ortsvorsteher Dirk Herber (CDU) in einer Sitzung des Ortsbeirats am Mittwoch mit. Die Mitglieder des Ortsbeirats stimmten der Planung des neuen Besitzers zu. Es handelt sich um einen Unternehmer aus Hamburg zu. Das Gebäude soll nicht nur umgebaut, sondern im hinteren Bereich auch erweitert werden. Geplant sind Ferienwohnungen, eine Mietwohnung und eine Wohnung für den neuen Besitzer.