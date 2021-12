Die Zeit ist fast abgelaufen für Plastiktüten in der Biotonne. Ab Januar sind sie verboten – was auch für bislang tolerierte Beutel gilt. Aber es gibt gute Alternativen, über die der städtische Entsorger ESN die Neustadter auf mehreren Wegen informiert.

Kleine Ursache, große Wirkung: Sind im Biomüll zu viele Störstoffe wie zum Beispiel Plastik oder Glas, schadet das dem Kompost, der daraus entsteht. Die schädlichen Partikel landen mitsamt dem Humus in der ökologischen Landwirtschaft, versickern auf den Böden der Felder, werden ins Grundwasser gespült, gelangen so ins Meer und unweigerlich in unsere Nahrungskette. Diese Kausalkette hat Jan Deubig, Geschäftsführer der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), im Oktober gegenüber der RHEINPFALZ gezeichnet.

Und nicht nur das: Bei nachweislich zu vielen Störstoffen kann die ZAK, die unter anderem den Biomüll der Neustadter annimmt und recycelt, die Annahme verweigern. „Dann müssten wir unseren Müll woanders abgeben, was zum Problem werden kann“, erklärt der Abfallberater Thomas Agne vom Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN).

Leises Umdenken zu spüren

Um Plastik im Biomüll zu vermeiden, wurde die Bioabfallverordnung angepasst: Plastik in der Biotonne ist ab 2022 verboten. Daran haben sich natürlich auch die ZAK und ihre Kunden zu halten. Damit die neue Regelung auch bei den Bürgern ankommt, beteiligt sich der ESN neben weiteren Kommunen seit Oktober an einer Informationskampagne. Seither fahren auch die beiden Biomüll-Fahrzeuge als Werbeträger durch die Stadt. „Kein’ Bock auf Plastik im Biomüll“, steht etwa darauf.

ESN-Abfallberater Agne stellt schon jetzt ein leises Umdenken bei den Neustadtern fest: „Bei dem einen oder anderen ist das Verbot der Plastiktüten im Biomüll bereits ein Thema. Da wird zum Beispiel nachgefragt, ab wann es gilt. Erst heute wollte jemand wissen, wo die Papierbeutel zu bestellen sind.“

Neuer Abfallkalender mit Infos

Einen Gutschein für einen Fünferpack Papierbeutel liegt dem neuen Abfallkalender des ESN bei, der in den vergangenen Tagen an alle Haushalte in Neustadt und den Weindörfern verteilt wurde. Der Gutschein kann bei allen Ausgabestellen für Wertstoffsäcke gegen die Papiertüten eingetauscht werden. „Damit wollen wir einen Anreiz schaffen, dass es auch ohne Plastik geht. Es waren in den vergangenen Tagen auch schon einige Leute da, um die Tüten abzuholen“, berichtet Agne. Darüber hinaus werden auf der Homepage www.wirfuerbio.de/esn Stellen genannt, wo die Beutel erhältlich sind. „Einfacher ist es natürlich, die Tüten in Drogerien, Super- oder Baumärkten zu kaufen“, rät Agne. Besonderes zu beachten gebe es dabei nicht. Statt in Beutel könne Biomüll natürlich auch in Zeitungspapier gelegt und entsorgt werden. Eine Anleitung dazu, wie man einen Behälter aus Zeitungspapier bastelt, ist im Internet zu finden.

Agne hofft, mit dem Abfallkalender noch ein bisschen mehr Schwung in die Kampagne zu bringen. Denn anders als sonst, sind darauf nicht nur Abfuhrzeiten für die einzelnen Bezirke aufgeführt; zwei Extraseiten beschäftigen sich mit dem Thema Biotonne, was zum Beispiel alles rein darf und was nicht. Sind die Tonnen offensichtlich falsch bestückt, wenn etwa die Plastiktüte oben rausguckt, werden sie schon jetzt stehen gelassen. „Würden wir jede Tonne auf Tütchen kontrollieren, würden noch viel mehr Tonnen stehen bleiben.“

Nicht von heute auf morgen

Ihm sei bewusst, dass die Umstellung nicht von heute auf morgen vonstatten geht. Eine gewisse Schonfrist, verbunden mit Hinweisen auf die richtige Sortierung, wird es schon noch geben. „Die Bürger sollten nicht die letzten Plastiktüten noch bis Sommer im Biomüll verbrauchen. Stattdessen können sie sie für den Restmüll verwenden.“

Um den Erfolg der Kampagne zu messen, haben sich mehrere Kommunen – die Gesellschafter der Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML) GmbH – zusammengetan, um eine Sortieranalyse in Auftrag zu geben. „Da der Biomüll im Winter anders ist als im Sommer, lassen wir in beiden Perioden die Sortierung in der Stadt und in den Ortsteilen analysieren. Dann wird sich zeigen, ob es für uns in Neustadt weitere Aufklärungskampagnen geben muss, welche Aktionen oder – im letzten Schritt – Sanktionen nötig sind“, so Agne.