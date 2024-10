Über Krisen und gesellschaftliche Verantwortung.

Dieses Wochenende wird die Zeit umgestellt. Ab Sonntag gilt dann wieder die Winterzeit. Offiziell spricht man von der Normalzeit. Nach dieser sehnen sich aktuell so viele. Aber eher im übertragenen Sinne. Viele Menschen sind es leid, sich von Krise zu Krise zu hangeln. Sie wünschen sich ein Zurück zum „Normalen“ – was immer das auch sein mag.

Neulich hörte ich im Zug eine Unterhaltung mit: Er, Geschäftsmann, hat die letzten Jahre in Amerika gelebt. Frisch zurück in Deutschland hört er überall die Klagen und fragt sich, ob denn wirklich alles in seiner Heimat schlechter geworden sei. Seine zufälligen Gesprächspartner, ein älteres Ehepaar, verneinen das. Nein, Ihnen persönlich sei es in den letzten Jahren gut ergangen. Den Freunden und Bekannten ebenso. Kein Grund zu klagen.

Glaube an bessere Zukunft

Schaue ich auf die Schicksale der Menschen, die bei uns im Caritas-Zentrum um Hilfe bitten, begegne ich einer anderen Wirklichkeit. Wir lernen täglich Menschen kennen, die sich abstrampeln und trotzdem nur schwer über die Runden kommen. Ihnen haben die vielen Krisen mehr zugesetzt, als dem Paar aus dem Zug. Nicht wenige haben ihren Glauben an eine bessere Zukunft verloren.

Vielleicht sollten wir von einer Normalzeit sprechen, wenn es selbstverständlich ist, diese Menschen zu unterstützen. Wie kann es gelingen, dass sie nicht nur hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, sondern dafür auch allen Grund haben? Da es auch in Zukunft Krisen geben wird, kann die Antwort nur in der Gesellschaft und ihren einzelnen Mitgliedern liegen. Eine gerechte Gesellschaft gewährleistet jedem Menschen die Erfüllung der Grundbedürfnisse. Dieses Prinzip nennt sich Solidarität, und es stand schon mal besser um diese in unserem Land.

Doch auch der Einzelne ist gefordert: Er ist nach dem Subsidiaritätsprinzip verpflichtet, alles zu unternehmen, um seine Notlage aus eigener Kraft abzuwenden. Es ist die Maxime, die eine größtmögliche Selbstbestimmung und Eigenverantwortung des Individuums anstrebt, soweit dies möglich ist. Wenn diese beiden gesellschaftlichen Grundpfeiler Merkmal der Normalzeit sind, freue mich schon auf die Zeitumstellung.

Der Autor

Johannes Keuck ist Leiter des Caritas-Zentrums Neustadt.