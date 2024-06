Der Stadtrat Lambrecht hat entschieden, für die Fachwerksanierung am Zunfthaus einen Antrag auf Bezuschussung aus dem I-Stock des Landes zu stellen.

Darüber informierte auf Anfrage die Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck (FWG). Der Rat musste in seiner jüngsten Sitzung entscheiden, ob für dieses Projekt Mittel beantragt werden oder für den Ausbau eines Teilbereichs der Bahnhofstraße. Der Rat votierte für das Zunfthaus. Dort ist bei Untersuchungen des Architekturbüros Planschmiede festgestellt worden, dass sich durch Frost und Feuchtigkeit der Verputz am Fachwerk ablöst. Auch die gesamte Skelettkonstruktion des Fachwerkholzes weist laut Verwaltung Verformungen auf. Die Baukosten für die Fassadensanierung werden mit 283.000 Euro plus Honorar (61.000 Euro) beziffert. Die Arbeiten müssen noch mit der Unteren Denkmalbehörde bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim abgestimmt werden. Die weiteren Architektenleistungen, darunter die Erstellung der Unterlagen für den Zuschussantrag, sollen nun ausgeschrieben werden, informierte Bundenthal-Beck. Die Unterlagen müssen bis zum 15. September bei der Verbandsgemeindeverwaltung eingereicht werden.