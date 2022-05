Eines der beliebten Festwochenenden liegt vor der Kreishandwerkerschaft Südpfalz – Deutsche Weinstraße und vor Neustadt. Bereits zum neunten Mal wird am kommenden Sonntag das traditionelle Zunftbaumfest gefeiert. Die Kreishandwerkerschaft lädt zur zünftigen Handwerker-Brotzeit ein.

Was wäre unsere Welt ohne das regionale Handwerk? Von 11 Uhr bis 14 Uhr wird das es in den Mittelpunkt gerückt – am Wahrzeichen des traditionellen Handwerks: dem Zunftbaum am Neustadter Saalbau. Für die Gäste bietet sich dort die Gelegenheit, mit den selbstständigen Handwerksmeistern und vielen Ehrenamtsträgern der Innungen der Region ins Gespräch zu kommen.

Weißwurst und Blasmusik

Der amtierende Kreishandwerksmeister Thomas Liedy, Malermeister aus Neustadt, wird das Fest um 11 Uhr eröffnen. Es werden Weißwurst, Brezel und Bier oder ein Glas Wein angeboten. Für Blasmusik sorgt der Musikverein Lachen-Speyerdorf. Am Zunftbaum prangen die Wappen der der Kreishandwerkerschaft angeschlossenen Innungen (früher Zünfte).

Parallel dazu findet auch dieses Mal der verkaufsoffene Erlebnis-Sonntag mit deutsch-französischem Bauernmarkt, Blumen- und Gartenmarkt sowie eine Sauvignon-blanc-Weinverkostung statt.