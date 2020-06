Die Polizei hat am Mittwochnachmittag bei einer Kontrolle in der Winzinger Straße in Neustadt einen Wiederholungstäter auf frischer Tat ertappt.

Die Beamten wurden auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der sich nach Erblicken des Streifenwagens auffällig verhalten hatte. Das hatte auch seine Gründe. Wie sich herausstellte, ist der 16-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse für diesen Roller. Er konnte lediglich eine Prüfbescheinigung für Mofas vorlegen.

Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 16-Jährige ist der Polizei bereits im vergangenen Jahr wegen des gleichen Vergehens aufgefallen, er hat also offensichtlich nichts daraus gelernt. Zusätzlich muss sich die Mutter des Jugendlichen als Fahrzeughalterin wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in einem separaten Strafverfahren dafür verantworten.