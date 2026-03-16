Ein 29-jähriger Mainzer ist in der Nacht auf Montag in Neustadt an der Weinstraße gestoppt worden. Nur zehn Tage zuvor war der Mann nach Polizeiangaben bereits aufgefallen und habe unter dem Einfluss von Kokain gestanden. Gegen 2 Uhr hielten Beamte ihn in einem VW Golf in der Mußbacher Landstraße an und stellten bei der Kontrolle erneut typische Auffälligkeiten für Betäubungsmittel fest. Da der Fahrer einen Drogentest verweigerte, entnahmen die Beamten eine Blutprobe. Den Autoschlüssel übergaben sie einem Bekannten des Mannes. Das Untersuchungsergebnis soll nun klären, ob der Mainzer sich erneut straf- und ordnungsrechtlich verantworten muss.