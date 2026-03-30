Im Sommer waren die U18-Junioren des TC Haßloch Pfalzmeister geworden. Jetzt wollten es das U12-Team ihnen gleichtun. Es kam zum Fernduell mit dem TC SW Landau.

Erstmals nahm ein U12-Team des TC Haßloch an den Winter-Wettspielen des Tennisverbandes Pfalz in der höchsten Spielklasse, der Pfalzliga, teil. „Ebenso wie die U18-Junioren im Sommer, wollte das U12-Team die Meisterschaft unbedingt nach Haßloch holen“, erzählt Michael Brug, Jugendcheftrainer des TC Haßloch.

Johannes Keck, Fred Weick, Jonas Bogdan, Niclas Harm blieben in den ersten Begegnungen auch gegen namhafte Gegner ungeschlagen. In der letzten Begegnung der Spielrunde kam es zum entscheidenden Duell gegen die starken Jungen aus Weilerbach. Diese hätten zuvor schon Punkte liegen gelassen und seien daher selbst nicht mehr in den Kampf um Platz eins gewesen. Stattdessen habe es ein Fernduell mit der Mannschaft des TC SW Landau gegeben. „Da die Haßlocher das Team aus Landau im direkten Vergleich geschlagen hatten, hätte selbst eine 2:4-Niederlage zum Titelgewinn ausgereicht“, betont Brug.

Vor heimischer Kulisse gelang es den Haßlochern, in den Einzeln mit Siegen von Johannes Keck an Position eins und Niklas Harm an Position vier bereits die Meisterschaft zu sichern. Nach Matchpunkten waren sie in der Gesamttabelle nicht mehr einzuholen. Johannes Keck und Fred Weick gewannen auch das erste Doppel zum 3:3-Endstand. Damit geht zum zweiten Mal in kurzer Zeit ein Pfalzmeistertitel zum TC Haßloch. Im Anschluss feierten die Jungen an einen gemeinsamen Grillabend mit allen Eltern und erhielten Meisterschaftsshirts. Und es gab noch mehr für sie. „Vom TC Haßloch erhielten die Jungs für ihre guten Leistungen in der höchsten Spielklasse eine Kostenübernahme von zehn zusätzliche Trainingseinheiten“, erzählt Brug. Dies solle dazu beitragen, dass die U12-Mannschaft in der kommenden Sommerspielrunde den Pfalzmeister-Titel erfolgreich verteidigen könne.