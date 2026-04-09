Leuchten und glitzern soll das Lieblingsbuch: Die Stadtbücherei lädt Jugendliche zum Welttag des Buches zu einem besonderen Kreativ-Workshop ein. Unter dem Motto „Glow up your Book!“ – also etwas „Lass dein Buch leuchten!“ – können Teilnehmende im Alter von 10 bis 18 Jahren ihr Lieblingsbuch mit Strass und Glitzer gestalten.

Wie die Stadt mitteilt, können die Jugendlichen beim sogenannten Bedazzle-Workshop am Donnerstag, dem 23. April um 17 Uhr in der Stadtbibliothek ihrem selbst mitgebrachten Buch eine individuelle Optik als funkelndes Kunstwerk verpassen. Alle weiteren Materialien werden von der Stadtbücherei bereitgestellt, so die Stadt in ihrer Ankündigung. Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail an stadtbuecherei@neustadt.eu. Die Teilnahme kostet nichts.