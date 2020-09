Um die Bürger bei Gefahren wie Hochwasser, Stürmen, Angriffen, großflächigen Bränden oder Versorgungsausfällen besonders schnell informieren zu können, findet heute erstmals seit der Wiedervereinigung ein bundesweiter Warntag statt. Wie die Stadt mitteilt, werden um 11 Uhr zeitgleich in verschiedenen Kommunen die örtlichen Warnkonzepte und Warnmittel getestet und an Endgeräte wie Radios und Warn-Apps gesendet. In Neustadt würden rund 30 Sirenen erprobt. Um 11.20 Uhr werde dann vom Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Entwarnung gegeben. Ziel des Warntags sei es, die Bürger für das Thema Warnung zu sensibilisieren und auf die verfügbaren Warnmittel (Sirenen, Warn-Apps, digitale Werbeflächen) aufmerksam zu machen. Die Stadt Neustadt unterstütze diesen Tag auch, um die Wichtigkeit und Aktualität der Thematik, welche sich gerade im Zusammenhang mit dem Coronavirus zeige, zu betonen. Künftig wird der bundesweite Warntag jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September durchgeführt. Weitere Infos gibt es unter www.bundesweiter-warntag.de